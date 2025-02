Discesa Crans Montana, è il solito dominio svizzero: Von Allmen meglio di Odermatt. Schieder salva gli azzurri

Tripletta elvetica sul podio della discesa libera di Crans Montana con Von Allmen, Odermatt e Monney. Quinto posto per Schieder, Paris non riesce a ripetersi dopo le prove

Il dominio svizzero continua. La Coppa del Mondo maschile di sci alpino è sempre più territorio elvetico e nella prova in casa, in una discesa che gli atleti di casa conoscevano alla perfezione non poteva andare diversamente. A Crans Montana vince Von Allmen davanti a Odermatt e Monney.

Von Allmen è la nuova stella

Dominio Svizzera, a Crans Montana nella discesa di casa gli atleti elvetici non sbagliano e centrano una clamorosa tripletta. La vittoria è di Franjo Von Allmen che rappresenta sempre di più l’atleta di riferimento nel mondo della velocità. Il 23enne conferma ancora una volta di essere uno dei più veloci e conquista la vittoria davanti al fenomeno Odermatt. Al terzo posto si piazza un altro giovane svizzero, Alexis Monney e se il messaggio non fosse abbastanza chiaro viene ribadito: la Svizzera è destinata a continuare a dominare per molti anni a venire.

Schieder a 4 decimi dal podio, delude Paris

L’Italia qualche speranza di podio l’aveva maturata negli ultimi giorni. Dominik Paris era stato uno dei migliori nelle prove cronometrate prima della gara dando la sensazione di poter essere uno dei pochi a rovinare la festa dei padroni di casa. Invece il veterano azzurro non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la pista e con una neve piuttosto complicata. Alla fine per lui arriva un’ottava posizione che di certo non lo soddisfa.

A salvare la spedizione azzurra riesce Florian Schieder che approfitta del pettorale numero 2 per riuscire a tirare fuori una grande prestazione che gli permette di arrivare solo a 4 decimi dal podio. Una prova convincente dopo una stagione difficile per lui. Situazione opposta quella di Mattia Casse che dopo aver cominciato l’annata con ottimi risultati, nelle ultime settimane sembra essere entrato in un periodo piuttosto negativo.

Discesa libera maschile Crans Montana, l’ordine d’arrivo

Questo l’ordine d’arrivo della discesa libera maschile di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di sci maschile.

F. Von Allmen (SVI) in 1’56”07 M. Odermatt (SVI) a 0”13 A. Monney (SVI) a 0”42 V. Kriechmayer (AUT) a 0”81 F. SCHIEDER (ITA)) a 0”82

