Sci Alpino, Paris prova a rovinare la festa degli svizzeri nella discesa di Crans Montana: Casse punta alla Top 10

La Coppa del Mondo maschile riparte dalla discesa di Crans Montana, dove Paris ha ottenuto il miglior tempo in prova. Ma Odermatt e von Allmen si sono nascosti...

Giocano in casa gli svizzeri, ma occhio alle sorprese. Perché spesso e volentieri tra i due litiganti c’è sempre qualcuno che gode: Odermatt e von Allmen si marcheranno stretti per la lotta per la coppa di specialità, e chissà se sarà Dominik Paris ad approfittare di eventuali sbavature dei beniamini di casa. Che a Crans Montana vogliono però ribadire al mondo intero che, almeno al maschile, come gli svizzeri nelle prove veloci non v’è alcuno. Anche se le due prove cronometrate hanno detto che nessuno più di Domme può rompere le uova nel paniere agli elvetici.

Domme il migliore in prova. “Spero di sciare bene, però…”

Ha fatto un gran tempo Paris, specialmente nella seconda prova cronometrata, e un pizzico di fiducia è il minimo al quale si può ambire in vista di una discesa atipica, che torna nel calendario maschile dopo 13 anni di assenza. “Una pista nemmeno troppo difficile, dove la velocità non è così elevata”, ha spiegato il carabiniere di Merano.

“La visibilità rispetto alla prima prova è migliorata tanto e questo mi ha permesso di rischiare un po’ di più, specie nei tratti dove c’è più ombra. Vediamo come sarà anche il meteo nella mattinata di sabato: la neve è molto primaverile, si può fare una bella gara, ma per vincere potrebbe non bastare fare le cose perbene, perché dipenderà anche da quello che riusciranno a fare gli avversari, soprattutto gli svizzeri”.

Con Odermatt che vuole prendersi una rivincita su von Allmen, che a Saalbach gli ha portato via l’oro mondiale nella gara per eccellenza del programma della velocità. Ma gli svizzeri sanno di avere anche Monney in grado di poter piazzare la zampata: è stato lui a togliere a Paris l’opportunità di salire sul podio iridato, tenendolo alle spalle per soli 13 centesimi. Riuscire quantomeno a prendersi una rivincita a casa degli elvetici sarebbe quantomeno un modo per esorcizzare la delusione per la medaglia mancata, anche se Paris sa di non dover dimostrare niente a nessuno.

Otto italiani al via: anche Casse punta alla top 10

L’Italia, uscita con le ossa rotte al maschile dalla competizione iridata, proverà a dare una sferzata a un finale di stagione dal quale dovranno arrivare molte risposte. Mattia Casse in prova ha mostrato di avere un buon feeling con la Mont Lachaux, chiudendo in top 10 a meno di 8 decimi di ritardo da Paris. “Sarà importante lavorare bene il terreno, perché il pendio è bello e, seppur non ci siano molte difficoltà, presumo che la gara sarà molto tirata. Gli svizzeri secondo me si sono coperti, alla fine saranno sempre loro gli uomini da battere”.

Saranno in totale 8 gli italiani al via: Innerhofer, Schieder, Franzoni, Molteni, Alliod e Franzoso andranno tutti a caccia di punti, puntando a un buon piazzamento. Possibili pretendenti alla vittoria Kriechmayr, Cochran-Siegle, Crawford e Hrobat, tutti molto vicini nel corso delle prove. Gara prevista a partire dalle 10.