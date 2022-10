Sci alpino, domani a Soelden inizia la Coppa del Mondo femminile

21-10-2022 20:06

Sono dolci i ricordi che legano a Soelden Marta Bassino e Federica Brignone, vittoriose sul Rettenbach rispettivamente nel 2020 (davanti proprio alla compagna di squadra) e nel 2015, in quello che fu il primo successo in Coppa del Mondo (vinta poi nel 2020). E il gigante di domani (prima manche alle 10) aprirà la stagione femminile, con condizioni meteo con ogni probabilità difficili, se è vero che oggi non si è sciato in pista.

Marta Bassino è data in buone condizioni: “Ho lavorato molto bene quest’estate, sia dal punto di vista della preparazione atletica, sia sugli sci con l’allenamento in Argentina, in cui abbiamo dato continuità. Anche adesso sto sciando bene, domani proverò a stare concentrata in caso di spostamenti o di ritardi. L’ultima stagione è stata importante: arrivavo da quella precedente dove ero andata alla grande e c’è stato un pizzico di delusione, ma è tutta esperienza che mi aiuterà”.

Pare alla ricerca del miglior feeling invece Federica Brignone: “Non sono al top, è solamente la prima gara e ci sarà tempo e modo per arrivare ai risultati. Non mi metto pressione, corro per la 13^ volta qua e sono contenta di ricomjnciare, il mese di allenamento in Argentina ha avuto condizioni di neve e tempo ottimali”.