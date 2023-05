Sci alpino, quattro azzurre nella squadra élite della prossima stagione

Poker di stelle per la formazione di sci azzurro che il prossimo anno si presenterà al cancelletto della stagione invernale: Bassino, Brignone, Goggia e Curtoni.

16-05-2023 20:00

Marta Bassino, Federica Brignone, Sofia Goggia ed Elena Curtoni: saranno loro le quattro punte di diamante che l’Italia presenterà nella squadra élite della prossima stagione. Se le prime tre erano già cosa certa, al gruppo si è aggiunta proprio Curtoni che in quest’annata ha sfiorato la coppa di specialità in Super G.

Confermato in qualità di direttore tecnico anche Gianluca Rulfi.

Quanto invece ai coach le scelte sono ricadute su Daniele Simoncelli, che seguirà Marta Bassino, Davide Brignone che guiderà la sorella Federica e Luca Agazzi che curerà invece gli allenamenti e la preparazione di Sofia Goggia. Per la neopromossa in squadra Elena Curtoni ci sarà invece Paolo Stefanini come punto di riferimento.

Tutto il resto del gruppone è composto dalle sorelle Nicol e Nadia Delago, da Laura Pirovano, da Roberta Melesi e da Karolina Pichler che invece potranno puntare sull’esperienza di coach Giovanni Feltrin.

Nel gruppo di Roberto Lorenzi ecco Elisa Platano e Asja Zenere (gigantiste) più Martina Peterlini, Marta Rossetti, Lara Della Mea, Anita Gulli e Beatrice Sola (slalomiste).

Al momento non rientrano più nei radar della nazionale Vera Tschurtschenthaler, Serena Viviani e Celina Haller.