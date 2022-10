Sci, Brignone: "Ho ancora il fuoco dentro"

16-10-2022 10:57

Federica Brignone si prepara come tutta la squadra azzurra alla nuova stagione con Coppa del Mondo e Mondiali.

«Non ho mai un obiettivo specifico, tanto meno uno solo. L’unico è vincere il più possibile». Poi, in un’intervista concessa a Gazzetta dello Sport ha parlato delle poche chance di vincere la Coppa del Mondo generale.

«Sarà molto difficile, improbabile. Ma di impossibile non c’è nulla. Se sono già riuscita a vincerla, può esserci anche una seconda volta. Insomma mai dire mai. L’anno scorso ho chiuso al terzo posto la classifica generale, pur avendo saltato diverse gare. Certo devono andare a dama tante cose. Bisogna vedere anche cosa faranno le avversarie».

L’azzurra poi, senza remore, ha ammesso che sarà difficile vederla in tutte le gare con una annata lunga e complessa. Non ci sarà nel parallelo di Lech e nei due slalom di metà novembre a Levi.

E poi sul prosieguo di carriera: «Non mi pongo limiti, lavoro anno per anno. Se adesso sono qua, pronta per un’altra stagione è perché ho ancora il fuoco dentro, la voglia di mettermi in gioco e migliorarmi».