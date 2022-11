Sci, Coppa del Mondo Levi: Shiffrin davanti dopo la prima manche

20-11-2022 12:24

Dominatrice nel corso di gara-1, migliore di tutte a metà gara pure nello slalom bis di Levi, seconda discesa di questa Coppa del Mondo 2022/23 di sci alpino femminile. Mikaela Shiffrin termina davanti a tutte la prima sessione, scendendo in modo piuttosto regolare nella prima metà della pista per poi scatenarsi nella parte finale, andando così forte che nessuna è stata in grado di starle dietro.

La sciatrice americana, in ogni caso, non accumula un vantaggio enorme rispetto a tutte le concorrenti, dato che Lena Dürr (+0.07), Petra Vlhova (+0.10) e Wendy Holdener (+0.21) saranno comunque in grado di giocarsi il successo. Classifica molto corta non solo al vertice ma anche sotto le prime 4, con Thea Louise Stjernesund (+0.35) e Sara Hector (+0.42) che non scendono rispetto alle prestazioni di sabato, confermandosi su ottimi livelli.