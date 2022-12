10-12-2022 14:43

Una stupenda Marta Bassino conquista il Gigante femminile di Sestriere. 2’28”89 il cronometro con il quale l’azzurra chiude la 2° manche davanti alla svedese Sara Hector (+0”11) e alla slovacca Petra Vlhova (+0”40). Ottimo 4° posto per Federica Brignone, anche se vede sfumare davanti agli occhi il 50° podio in carriera per meno di 30 centesimi. Buonissima anche Asja Zenere in 11° posizione.

Sesta vittoria in Coppa del Mondo per Marta Bassino, che aggancia in questo modo Denise Karbon. Domenica, ancora in quel di Sestriere, ci sarà lo slalom.

Bassino vittoria in rimonta

La Bassino si trovava al secondo posto della classifica al termine della 1° manche, dietro a una stupenda Petra Vlhova. Rimontando ben 4 decimi sulla sciatrice slovacca nell’ultimo intermedio, l’azzurra ha vinto una gara clamorosa. La Vlhova alla fine chiude terza, secondo Sara Hector con 11 centesimi di ritardo.

Sfuma per pochissimo il podio di Federica Brignone, e sarebbe stato il numero 50, protagonista di un’ottima seconda manche, rimontando anche tre posizioni e concludendo al quarto posto.

Molto piacere distanti le posizioni dalla quarta in poi, da notare l’ottimo 11° posto per Asja Zenere, alla sua prima gara completa in Coppa del Mondo.

Bassino al comando nella classifica del Gigante

Al momento, con questa bellissima vittoria, Marta Bassino guida la classifica del Gigante grazie a 180 punti conquistati tenendo conto anche del terzo posto di Killington.

In seconda posizione c’è Sara Hector che di punti ne conta 140, e terza ecco Lara Gut con 136. Federica Brignone, oggi quarta, sale in sesta piazza con 79 punti.

Marta Bassino: “Volevo il pettorale rosso”

Erano ben 692 giorni che la Bassino non trionfava in Coppa del Mondo, nello specifico dalle nevi di Kranjska Gora del gennaio 2021. Una grande vittoria, la sesta in Coppa del Mondo in carriera, che le permette di essere leader della classifica del gigante:

“È un momento che sto sciando alla grande. Ho pensato ‘dai, che si può fare’ qui a Sestriere. Questa mattina ho fatto la stessa routine di sempre, stavo ok e avevo grande motivazioni alla gara di casa. Adesso ho pure il pettorale rosso, e questa mattina era addosso a Lara Gut e ho pensato che sarebbe potuto essere mio. Durante la gara mi sentivo dentro ad un rodeo, ma comunque l’atteggiamento fa la differenza. Quando ho tagliato il traguardo ho sentito il pubblico ed è stato stupendo, da pelle d’oca. Adesso sto sciando abbastanza bene anche sui piani, pure a Lake Louise sono stata in grado di tirare fuori dei buoni risultati. La scorsa estate abbiamo ricominciato da zero, cercando un’idea tecnica che si sta dimostrando giusta. Stavo già facendo bene nel periodo di Soelden, e ora ho concretizzato. Penso che farò tutte le discipline, ma non lo slalom”.

Sci, Gigante Setriere: l’ordine di arrivo finale

Questa la classifica finale del Gigante femminile di Sestriere:

1. Marta Bassino (ITA)

2. Sara Hector (SWE) +0.11

3. Petra Vlhova (SVK) +0.40

4. Federica Brignone (ITA) +0.96

5. Tessa Worley (FRA) +1.26

6. Mikaela Shiffrin (USA) +1.96

7. Lara Gut-Behrami (SUI) +2.04

8. Paula Moltzan (USA) +2.07

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) +2.33

10. Wendy Holdner (SVI) +2.36

11. Asja Zenere (ITA) +2.63

12. Grenier (CAN) +2.87

13. Ana Bucik (SLO) + 2.90

14. Kappaurer (AUT) +2.96