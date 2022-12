Sci alpino, Goggia non si ferma: nuova vittoria in discesa a Lake Louise

03-12-2022 23:02

Sofia Goggia ha deciso di iniziare forte la stagione. Sulla pista canadese di Lake Louise è arrivata infatti la seconda vittoria consecutiva in discesa libera. Per la campionessa bergamasca si è trattato così del quinto successo di fila a Lake Louise, con quattro discese e un superG. E nella giornata di domenica l’azzurra potrà continuare a vincere sulla stessa pista e fare una tripletta come nel 2021.

Sofia la certezza

Nuovo successo per Sofia Goggia, che da due anni a questa parte continua a ottenere successi sulla pista di Lake Louise. 1’28”96 il tempo fatto registrare dalla sciatrice azzurra, che ha preceduto di 34 millesimi l’austriaca Nina Ortlieb e di 37 la svizzera Corinne Suter.

Distacchi un po’ più significativi, dunque, dopo la vittoria con brivido ottenuta venerdì. Per quanto riguarda le altre azzurre, bene il settimo posto finale di Nicol Delago. 12ª al traguardo invece Elena Curtoni, che aveva concluso ottavo nella gara precedente.

La gara di Sofia

Doveva essere una corsa differente rispetto a quella di venerdì e così è andata. “Cercherò di studiare ancora di più al video per essere più pastosa e sciare meglio”, aveva infatti detto Sofia Goggia prima della gara odierna e la bergamasca ha fatto proprio così.

È partita forte, ma non è stata la migliore. Poi ha rimontato alla grande ed è arrivata sul traguardo più pulita e veloce delle altre. Successo numero 19 in Coppa del Mondo per Sofia Goggia, che è così a meno uno da Federica Brignone, solo 27ª in questa gara.

Le sue parole

Goggia ora quarta in Coppa del Mondo e in testa a quella di specialità dopo questa seconda vittoria. “Sono molto soddisfatta. Ho sciato come volevo, infilando le linee volute e ho preso le rampe in maniera perfetta. Ho condotto una gara molto più concreta rispetto a venerdì”.

“Sono felice perché ho vinto due discese su due ed era l’obiettivo che mi ero posta. Sono due anni che indosso il pettorale rosso, credo sia una cosa incredibile – ha aggiunto Sofia -. Adesso non c’è tempo per distrarsi, il focus deve andare sul supergigante“.