Sci, Coppa del Mondo: la Goggia inizia col botto, vittoria a Lake Louise

02-12-2022 21:44

Grande Sofia Goggia: la campionessa azzurra ha vinto la discesa libera di Lake Louise in Canada . Per l’azzurra è la 18esima vittoria in Coppa del Mondo, la dodicesima in discesa nella sua straordinaria carriera. Inizio migliore non poteva esserci per la Goggia, che ha mandato un segnale chiaro alle sue rivali per la Coppa del Mondo.

C’è una bella notizia anche per un’altra azzurra: oltre alla Goggia infatti, ha chiuso la gara in top 10 anche Elena Curtoni. La sciatrice di Morbegno ha centrato il suo miglior risultato di sempre in discesa a Lake Louise, chiudendo al settimo posto. Per quanto riguarda le altre italiane: dodicesima Nicol Delago. Fuori dalle prime venti Marta Bassino, Laura Pirovano (al rientro in gara dopo un lungo e grave infortunio) e Nadia Delago.

Discesa Lake Louise, la top 5

Sofia Goggia (Ita) 1’47”81

Corinne Suter (Sui) +0.04

Cornelia Huetter (Aut) +0.06

Mirjam Puchner (Aut) +0.35

Ilka Stuhec (Slo) +0.42