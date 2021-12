11-12-2021 11:36

Nel SuperG di St. Moritz, Sofia Goggia non riesce a bissare la vittoria di settimana scorsa e si “accontenta” del secondo posto a soli 18 centesimi da Lara Gut-Behrami autrice di una gara maiuscola.

Continua comunque il momento d’oro per la bergamasca dopo le vittorie in discese e quella in SuperG a Lake Louise.

Bene le altre azzurre sesta Elena Curtoni, ottava Federica Brignone, nona Marta Bassino.

OMNISPORT