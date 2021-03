Sci, Lara Gut vince la coppa di Super G

Lara Gut Behrami vince la Coppa del Mondo di Super G. Come accaduto ieri per la nostra Sofia Goggia la svizzera non ha dovuto nemmeno gareggiare visto che le condizioni del meteo non hanno consentito lo svolgimento delle finali di Lenzerheide.

“Sicuramente è la mia miglior stagione – ha detto – in super G di tutta la carriera, in cui sono riuscita a vincere quattro gare su sei. Semplicemente son contenta di essere riuscita a tornare nella posizione di andare in partenza tutte le volte e sapere di avere le carte in regola per potermela giocare con le migliori e poter vincere. Era un feeling che mi mancava da tanto e sono fiera del lavoro che abbiamo fatto per poterci ritornare”.

OMNISPORT | 18-03-2021 13:54