Sci, Nuovo allenatore per Petra Vlhova: chi ha scelto

Dopo il burrascoso “divorzio” da Livio Magoni, la sciatrice slovacca Petra Vlhova ha scelto il suo nuovo allenatore.

La vincitrice della Coppa del Mondo di sci 2020 – 21 verrà seguita, almeno fino ai Giochi di Pechino 2022 da Mauro Pini: “Per il momento ci siamo accordati per un anno – ha rivelato Mauro Pini ai microfoni della Rsi – ma con l’intenzione di guardare avanti, al prossimo ciclo olimpico”.

Pini è stato allenatore anche di Karen Putzer e Lara Gut.

Petra Vlhova ha detto: “Sono felice che insieme a tutte le persone del mio team possiamo lavorare duramente per raggiungere tutti i nostri obiettivi. E anche se raggiungere ciò che ci siamo proposti di fare non sarà facile, sono convinta che grazie all’esperienza e all’elevata competenza delle procedure di allenamento del nostro nuovo allenatore – Mauro Pini, le realizzeremo insieme non solo per noi stessi, ma soprattutto per tutti”.

OMNISPORT | 03-05-2021 13:59