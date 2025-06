Anna Tatangelo annuncia la gravidanza a sorpresa, chi è Giacomo Buttaroni il presunto compagno ex calciatore e allenatore

La cantante ha deciso di rivelare l'attesa con una foto eloquente che ha confermato l'attesa: l'ultimo compagno noto è l'allenatore ed ex difensore romano

Con un ritratto in controluce, una camicia bianca slacciata sul ventre arrotondato dalla gravidanza, Anna Tatangelo ha annunciato l’arrivo di una nuova vita nella sua. Una dedica a sé e a questa opportunità che la vita le ha consentito di cogliere. Si esprime con delicatezza e al singolare, senza citare esplicitamente il presunto compagno, Giacomo Buttaroni, allenatore molto noto nell’ambiente romano in cui lavora da anni e da circa 12 mesi legato sentimentalmente alla cantante secondo i rumors circolati.

Lo scatto è stato condiviso da Anna sul proprio account senza aggiungere altro alla sensazione di allegria, felicità e pienezza che trapela dalla scelta delle parole che accompagnano la sua immagine, da sola, e che è stata subito accompagnata da messaggi di auguri da parte di colleghi, colleghe e semplici estimatori.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Anna Tatangelo e l’annuncio della gravidanza sui social

Anna Tatangelo, 38 anni, ha vissuto una lunga relazione durata circa 10 anni con il cantautore e produttore Gigi D’Alessio che è anche il padre del suo primogenito, Andrea, nato nel 2010. La loro separazione è avvenuta in forma pubblica, com’era inevitabile vista la notorietà di entrambi, personaggi pubblici che godono della stima e del seguito di un pubblico immenso.

Da quanto è stato reso noto da alcune scatti rubati da Diva e Donna ai tempi in cui divenne pubblica la loro relazione, Giacomo Buttaroni è il compagno da circa un anno della cantante e conduttrice televisiva, la quale usciva da una storia con Mattia Narducci archiviata alcuni mesi prima quando venero pubblicate quelle immagini.

Estremamente discreta e cauta, Anna non ha mai confermato quanto riportato e ha cercato di mantenere più protetta possibile, schermata questa unione.

Chi è Giacomo Buttaroni

Buttaroni è un allenatore di calcio, infatti, che come riporta il suo account ufficiale e ha fondato la Off Season Roma Eur e la Ambit10n che portano il riferimento esplicito al suo nome in qualità di fondatore, appunto. Da ex giocatore non ha raccolto risultati che lo annoverano tra i protagonisti del calcio di primissima fascia, ma il suo nome rimane comunque legato ai club e alla dimensione della Capitale dove è nato e dove è cresciuto anche sul fronte calcistico fino a decidere di rimanere nell’ambiente pur non avendo traguardato la massima serie.

Da quel che è noto, è un allenatore ed esperto nella preparazione classe 1994 nonché ex difensore, ruolo che ha ricoperto negli anni giovanili fino a quando non ha deciso di intraprendere un diverso percorso professionale. Di lui non viene fatta esplicita menzione nel post di Anna Tatangelo che non menziona il papà del nascituro o della nascitura con un tag. Una scelta di discrezione che, in effetti, attraversa con costanza la loro presunta relazione fin dagli inizi.

Agli albori della loro storia

Come si sia consumato il loro primo incontro, l’evolversi della storia e del loro rapporto è stata nascosta ai più per scelta da parte della cantante che ha attraversato fasi molto delicate nel suo privato, come la scomparsa della madre a causa di un cancro, e che l’ha devastata come ha svelato nel podcast OneTime.

Su questo incontro con Giacomo si è mostrata protettiva, discreta e quasi riservata contrariamente a quel che è emerso in precedenza con Livio Cori e Mattia Narducci, con il quale è stato interrotto il rapporto pochi mesi prima di incontrare Buttaroni e di incominciare con lui un presente.

Un figlio o una figlia in arrivo che segna quell’inizio di cui parla la stessa cantante di Sora nel suo lieto annuncio che ormai non poteva che essere reso di dominio pubblico.