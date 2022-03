Sci, Paris amaro: "La stagione non è andata come volevo"

16-03-2022 17:53

Terzo gradino del podio, nella classifica generale della Coppa di discesa, Dominik Paris con 522 punti. L’azzurro, che ha sciato oggi per la prima volta sulla nuova “Eclipse” di Courchevel è sesto.

Al termine della gara ha fatto un bilancio sulla stagione: “La stagione non è andata proprio come speravo: ho avuto un paio di cali dai quali mi sono dovuto riprendere. Per fortuna nel finale di stagione ho sciato abbastanza bene e sono contento di avere concluso fra i top tre del mondo, che è sempre importante. Ora finiamo la stagione per poi riprendersi al meglio per la prossima. Meglio non guardare troppo lontano: chiaro che inseguo la Coppa di discesa e vedremo se nella prossima stagione potrò riuscire a conquistarla”.

OMNISPORT