Sci, Paris: "Ho di nuovo sicurezza"

14-01-2023 15:02

Buoni segnali da Paris, nono nella discesa di Wengen. Peccato che il podio sia ancora lontano.

Queste così le parole dell’azzurro dopo la gara: “Tappa positiva anche se peccato per il podio che oggi ci sarebbe stato bene. Ho fatto un errore, ma non ci voleva il secondo perché nella parte centrale ero veloce. In fondo son entrato nella neve riportata e non riuscivo più a far bene. Positivo essere veloce di nuovo. Ora so che la sicurezza sugli sci è a posto, posso spingere al limite e mi da tanto. A Kitzbuhel cambierò atteggiamento, ma spero di riuscire a portare anche lì tutta questa positività”