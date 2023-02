Sci, sorpresa Sofia Goggia: farà la combinata ai Mondiali

La sciatrice azzurra si è cimentata soltanto in due occasioni tra i pali stretti in Coppa del Mondo, addirittura sei anni fa.

04-02-2023 21:35

Colpo di scena per i Mondiali di sci: Sofia Goggia farà parte della combinata. Non esattamente la specialità della bergamasca, che si è cimentata soltanto in due occasioni tra i pali stretti in Coppa del Mondo, addirittura sei anni fa.

Ci proverà quindi Sofia Goggia, ma l’azzurra favorita è ovviamente Federica Brignone, medaglia di bronzo alle ultime Olimpiadi e impostasi per ben cinque volte in Coppa del Mondo. Il quartetto dell’Italia verrà completato da Marta Bassino ed Elena Curtoni. La sciatrice da battere? Non ci sarebbe bisogno di chiederselo, ma per dovere di cronaca è giusto aniticiparlo: Mikaela Shiffrin.