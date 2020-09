Sci, Viktoria Rebensburg si ritira: "Non sono all'altezza"

Viktoria Rebensburg, medaglia d’oro nel gigante alle Olimpiadi di Vancouver 2010, e di bronzo a Sochi, ha deciso di ritirarsi dopo il grave infortunio patito nella scorsa stagione nel supergigante di Garmisch-Partenkirchen.

“Non mi sento più di poter arrivare al mio livello dopo l’infortunio e ho deciso quindi di chiudere qui la mia carriera. Ho preso questa decisione a malincuore e dopo una lunga riflessione nelle ultime settimane. Ho la sensazione di non essere più all’altezza e lascio almeno con il bel ricordo della vittoria a Garmisch”. La Rebensburg in carriera ha totalizzato 49 podi in Coppa del Mondo, con 19 vittorie totali.

OMNISPORT | 01-09-2020 15:35