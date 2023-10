Scommesse: Corona lunedì dirà nome altro nazionale coinvolto nel giro, è bufera

Fabrizio Corona annuncia che lunedì svelerà il nome di un altro "calciatore famoso e della Nazionale" coinvolto nel giro scommesse. Nuovo polverone: le reazioni del web.

27-10-2023 10:09

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio che racchiude un turbinio di emozioni. Sì, il pallone è una cosa seria. E io adoro raccontarne la grande bellezza.

Fabrizio Corona è pronto a svelare il nome di un altro calciatore della Nazionale coinvolto nella vicenda scommesse. Lo ha annunciato l’ex re dei paparazzi sul suo profilo Instagram. Intanto sul web è bufera, tra chi sostiene il lavoro fin qui svolto da Corona e chi, invece, lo attacca senza mezzi termini.

Scandalo scommesse: Corona pronto a fare un altro nome, l’annuncio

L’annuncio arriva su Instagram, attraverso il suo profilo ufficiale e quello del sito Dillingernews.it. “Ci vediamo lunedì 30 ottobre alle ore 16:00 – scrive Corona -. Preparatevi, vi sconvolgeremo di nuovo”. Quindi un indizio importante. “Protagonista? Sempre un calciatore, famoso e della Nazionale. Mettete la sveglia”. Non resta che aspettare, anche se con l’ex fotografo dei vip tutto è possibile. Lo ha già dimostrato nelle ultime settimane, ma una cosa è certa: ogni sua rivelazione solleva puntualmente un polverone.

Un altro calciatore della Nazionale coinvolto? Le reazione del web

Corona, dunque, si prepara a scatenare l’ennesima bufera. Intanto sul web, gli utenti si dividono tra chi elogia il suo lavoro e chi, invece, lo critica. “Sì, come El Shaarawy e Casale che vi hanno querelato” commenta ‘sissio_la_pioche’. “Avete raccolto due spicci, ora siete alla canna del gas, non avete più nulla da dire, nonostante vogliate continuare a creare hype. Penso sia abbastanza evidente, pagliacci” accusa ‘r4nd0m.us3r.6’. “Di nuovo? Dopo Fagioli e Tonali dovevate sorprenderci 100 volte, ma niente” aggiunge ‘gregorio.d_’. “Ma smettila, sei patetico” scrive ‘tiziana.schiavone’. “Dopo l’ultima figuraccia non siete più credibili” chiosa Maxferri.

Non solo critiche a Corona, qualcuno lo esorta ad andare avanti

Proprio così. C’è chi – in pochi, a dire il vero – invita l’ex re dei paparazzi a non gettare la spugna e a continuare a scoperchiare il vaso di Pandora. “Vai Fabrizio” lo incita un utente. “Non immaginiamo lontanamente che giro di scommesse ci sia in Serie A” sostiene un altro follower di Corona. E ancora: “I giocatori di Serie B pronti ad andare in nazionale” ironizza ‘unpodiale’. “Grande, sbugiardali tutti questi bambocci” conclude vincentzon50. Intanto Corona è indagato per diffamazione dopo le querele sporte da Casale ed El Shaarawy per il caso scommesse.