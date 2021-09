Scontro totale Psg-Liga

Scontro totale tra Paris Saint Germain e la Liga dopo le parole del numero uno del campionato spagnolo, Javier Tebas (“Quello che sta facendo il PSG è pericoloso come la Superlega”).

Questa la lettera di Victoriano Melero, segretario generale della società parigina: “Volta dopo volta, lei si permette di attaccare pubblicamente la Lega francese, il nostro club, i nostri giocatori – insieme ai giocatori di altri club – e i tifosi del calcio francese, mentre costantemente dichiarazioni insultanti e diffamatorie insinuando che non siamo conformi ai regolamenti finanziari del calcio, tra le altre dichiarazioni non comprovate”.

“La Lega francese non ha aspettato, come la vostra Lega, fino agli ultimi anni per intraprendere azioni e mettere in atto forti regolamenti finanziari. È ora pubblicamente noto che alcuni club spagnoli e la vostra Lega stanno affrontando livelli insostenibili di debito dopo una grave cattiva gestione, per non parlare del modo in cui il calcio spagnolo è stato finanziato negli ultimi dieci anni – anche dallo Stato”.

“I vostri commenti sull’età di questi giocatori non solo insultano i loro ruoli passati e attuali nel definire il nostro grande gioco, ma anche i milioni di fan in tutto il mondo che li idolatrano. Sono abbastanza sorpreso che non stiate concentrando la vostra attenzione sui due club della vostra Lega che rimangono fermamente concentrati sulla rottura della Liga, e del calcio europeo nel suo complesso. Vi invitiamo a concentrarvi sulla soluzione dei vostri problemi interni, di cui siete responsabili, e a fermare i vostri trasparenti e ripetuti tentativi di diversione”.

OMNISPORT | 08-09-2021 21:22