Se non rinnova, Galliani vuole Ibra al Monza: ruolo da leader per lo svedese

28-03-2023 23:30

Non si hanno ancora certezze riguardo il futuro dell’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic. Ad oggi il giocatore del Milan (41 anni) ha il contratto in scadenza con i rossoneri. Secondo quanto riportato da TuttoMonza.it arriva una nuova indiscrezione riguardo il futuro di Ibrahimovic

L’indiscrezione

Se non dovesse arrivare un accordo col Milan al termine di questa stagione, Adriano Galliani potrebbe proporre all’attaccante 41enne un ruolo da leader in squadra. Non è un mistero che l’ex amministratore delegato del Milan abbia un debole per lo svedese. La possibilità di un ritorno, romantico, alla corte di Berlusconi e Galliani sarebbe sicuramente suggestiva.