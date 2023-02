Sei Nazioni, diramati i convocati per l'Irlanda

Il raduno è previsto venerdì, si gioca sabato 25 all'Olimpico: sono 34 gli atleti a disposizione del CT Crowley.

14-02-2023 17:44

Il terzo impegno azzurro nel Sei Nazioni sarà contro l’Irlanda: in campo sabato 25 all’Olimpico.

Gli azzurri ricominceranno la preparazione a Verona venerdì, il gruppo sarà composto da 34 atleti, incluso il rovigino Giovanni Montemauri, sinora aggregato come ‘invitato’: è in dubbio la presenza di capitan Lamaro, uscito per un infortunio nel primo tempo contro gli inglesi e in attesa di effettuare gli esami strumentali.

Questa la lista dei convocati diramata da Kieran Crowley:

Piloni

Pietro CECCARELLI (Brive, 25 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 42 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 27 caps)

Marco RICCIONI (Saracens Rugby, 18 caps)

Luca RIZZOLI (Zebre Parma, esordiente)

Federico ZANI (Benetton Rugby, 18 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma 44 caps)

Marco MANFREDI (Zebre Parma, esordiente)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 9 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 27 caps)

Riccardo FAVRETTO (Benetton Rugby, 1 cap)

Edoardo IACHIZZI (Vannes, 2 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 38 caps)

Andrea ZAMBONIN (Zebre Parma, 2 caps)

Terze Linee

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 5 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 23 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 42 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 9 caps)

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 20 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 8 caps)

Mediani di Mischia

Alessandro FUSCO (Zebre Parma, 7 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 3 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 18 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 68 caps)

Giacomo DA RE (Benetton Rugby, 1 cap)

Paolo GARBISI (Montpellier, 21 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 20 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, 1 cap)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 8 caps)

Luca MORISI (London Irish, 41 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 9 caps)

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 9 caps)

Giovanni MONTEMAURI (FEMI-CZ Rovigo, esordiente)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 42 caps)

Atleti non considerati per infortunio: Toa Halafihi (Benetton Rugby), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby), Leonardo Marin (Benetton Rugby), David Sisi (Zebre Parma), Marco Fuser (Massy).

Non disponibile: Montanna Ioane (Melbourne Rebels).

L’Irlanda ha vinto entrambe le partite disputate, come è riuscita a fare la sola Scozia: al colpaccio in Galles (34-10) ha fatto seguito il 32-19 sulla Francia, in una sorta di ‘finale anticipata’.