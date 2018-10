Semplici duro: 'Addio salvezza anticipata'

O vince o perde. Il campionato della Spal prosegue all’insegna degli alti e bassi. Il problema è che entrambi arrivano quando meno ci se lo aspetta, così ecco che la squadra che domina l’Atalanta e sbanca Roma perde in casa contro Sassuolo e Frosinone.

Il sesto ko su dieci partite stagionali amareggia Leonardo Semplici: "Abbiamo fallito l'esame di maturità. Non ci eravamo montati la testa dopo la vittoria contro la Roma, ma se pensavamo di poter raggiungere la salvezza più in fretta dobbiamo ricrederci. La Serie A è difficile, oggi ci è mancata la rabbia giusta”.

Il tecnico fiorentino però si appella anche alla sfortuna: “Abbiamo giocato solo noi e il Frosinone ha vinto, bravi loro. Non avremmo segnato neppure giocando per tutta la notte. Non eravamo partiti male, siamo stati bellini ma carenti negli ultimi venti metri. Peccato per il gol preso sul finire del primo tempo da calcio piazzato, ma ci sarebbe voluta un’altra determinazione. Ripartiamo e non pensiamoci più”.

