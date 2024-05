Arbitri: Orsato per Udinese-Empoli, Di Bello torna in A dopo lunghissimo stop, Ayroldi per Bologna-Juventus

Doveri per Sassuolo-Cagliari, Sacchi per Inter-Lazio. Tutte le designazioni della 37esima giornata di A, fermati Massa e Guida, Feliciani al Milan

All-in sulla lotta per la salvezza. Rocchi sceglie gli arbitri migliori per i due scontri diretti per non retrocedere e manda per Udinese-Empoli Orsato, che la settimana scorsa ha detto addio alla Champions dopo aver arbitrato Real-Bayern e che lascerà dopo gli Europei, mentre l’altra sfida caldissima tra Sassuolo e Cagliari è stata affidata a Doveri, che pure nell’altro scontro salvezza della scorsa settimana Empoli-Frosinone aveva esagerato con i cartellini ed era salvato solo dal Var sul gol irregolare. Fermi invece Massa e Guida, che aveva deluso in Atalanta-Roma.

Ayroldi per Bologna-Juventus

Con Maresca che è stato impegnato ieri in coppa Italia, dove ha scatenato la furia della Juve e di Allegri, con Colombo, Sozza ed Aureliano che sono stati scelti per playoff e playout di B non restavano molte altre frecce nell’arco del designatore e così per Bologna-Juventus è arrivata la scelta un po’ a sorpresa di Ayroldi mentre Piccinini è al quarto turno di stop dopo aver deluso in Cagliari-Juve, quando non aveva visto un rigore per i bianconeri, assegnandone due ai sardi. Fermo anche Pairetto che aveva stentato in Napoli-Torino, mentre non ha avuto un’altra chance Santoro che non aveva convinto in Juve-Salernitana

Di Bello torna in A dopo Lazio-Milan di marzo

Dopo un lunghissimo stop (mancava in A da Lazio-Milan di inizio marzo, dopo di allora era stato impiegato solo saltuariamente in B negli ultimi tempi) torna ad arbitrare in massima serie Di Bello. Per il fischietto brindisino un match di terza fascia: Salernitana-Verona.

Sacchi per la festa dell’Inter

Si rivede in A anche Sacchi che in Bologna-Udinese aveva esagerato con i cartellini e non solo e che era stato spedito per settimane in B (Cosenza-Spezia): sarà lui ad arbitrare Inter-Lazio con l’ultima festa scudetto a San Siro dei nerazzurri. Discorso simile per Fabbri, che aveva fatto un po’ di purgatorio in B e che domenica fischierà in Monza-Frosinone, e per Rapuano che aveva fatto discutere per Verona-Fiorentina e che dopo essere stato spedito in B per Ascoli-Pisa ora arbitrerà Lecce-Atalanta.

Chiudono il quadro Marchetti per Fiorentina-Napoli, Feliciani per Torino-Milan e Manganiello per Roma-Genoa.