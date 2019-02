Semplici, il rientro è un'incognita

Che Leonardo Semplici non sarebbe stato in panchina domenica a Reggio Emilia nella partita tra il Sassuolo e la sua Spal lo si era capito già dopo l’operazione d’urgenza subita lunedì sera per una colica addominale. Meno prevedibile era che, cinque giorni dopo l’intervento, il tecnico fiorentino non conoscesse ancora la data di quando avrebbe lasciato l’ospedale.

Attraverso una nota ufficiale, la Spal ha dichiarato che "Le condizioni cliniche di Leonardo Semplici sono decisamente migliorate. La situazione è di assoluta normalita'".

"Il tecnico biancazzurro continuerà a essere sottoposto a un periodo di osservazione, necessario a seguito dell'intervento chirurgico subito causa colica addominale. Al momento” però “non è stata stabilita la data di dimissioni dall'ospedale, come la durata della successiva convalescenza".

A guidare la Spal contro il Sassuolo sarà il secondo di Semplici, Andrea Consumi.



SPORTAL.IT | 23-02-2019 16:35