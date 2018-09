Semplici non rivela la nuova Spal

Leonardo Semplici parla alla vigilia della partita contro il Sassuolo: in vista del nuovo derby emiliano il tecnico della Spal apporterà alcuni cambi dopo il ko di Firenze, convinto che i giocatori si riscatteranno dopo la batosta subita da Chiesa e compagni.

"Non penso di apportare grandi variazioni nell'11 iniziale, punto molto sul loro desiderio di dimostrare di essere quelli delle partite che hanno preceduto la trasferta a Firenze. Fatta eccezione per Viviani , sono tutti a disposizione. Devono recuperare solo sotto il profilo mentale, su quello fisico non ci sono problemi. Sulla formazione deciderò nelle ore che precedono la partita".

Nonostante le dichiarazioni, sono nell'aria almeno tre avvicendamenti: Costa per Fares, Valdifiori per Schiattarella e Paloschi per Petagna.

SPORTAL.IT | 26-09-2018 14:50