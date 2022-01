Serena Ortolani lascia il volley: "Ho ascoltato il mio corpo"

20-01-2022 11:04

Fulmine a ciel sereno per San Giovanni in Marignano.

Serena Ortolani, stella della squadra che milita in Serie A2, ha infatti annunciato il proprio addio alla pallavolo a stagione in corso.

La formazione romagnola, che per il sesto anno consecutivo proverà il grande salto in A1, dovrà quindi cercare di compiere l’impresa senza l’apporto della propria giocatrice più rappresentativa, che era scesa in A2 all’inizio della stagione dopo un’annata trascorsa a Perugia, dove Ortolani era stata allenata nella seconda parte della stagione dal marito Davide Mazzanti, coach dell’Italia femminile campione d’Europa e già tecnico di Serena a Bergamo e Casalmaggiore.

A 35 anni Ortolani mette quindi il punto a una carriera di primissimo livello a livello di club di nazionale, che ne ha fatto uno dei migliori opposti di sempre.

Nel suo palmares i due Europei vinti nel 2007 e nel 2009, la Coppa del Mondo 2007, l’argento ai Mondiali 2018, quattro scudetti (nel 2006 e nel 2011 con Bergamo, nel 2015 e 2016 con Conegliano) e tre Champions League (2005, 2009, 2010 con Bergamo).

Tra le tante altre maglie indossate anche quelle del Club Italia, di Busto Arsizio e Monza.

Queste le parole con cui Serena ha commentato la propria decisione, senza escludere un ripensamento…: “Ho ascoltato il mio corpo, ho compiuto da poco 35 anni e nella vita arrivano priorità che non puoi più mettere da parte. Avevo deciso di fermarmi già quest’estate, ma poi la telefonata del presidente Manconi, il suo entusiasmo e il fatto che sia riuscito a riaccendere quel sacro fuoco che avevo dentro, mi hanno convinta a tornare sui miei passi. Adesso però è arrivato il momento di fermarmi, ma mi lascio sempre aperto un piccolo pertugio perché nella vita non si può mai dire mai“.

