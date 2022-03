Serie A 2021-2022, Atalanta-Genoa: le probabili formazioni

13-03-2022 10:26

L’Atalanta per non perdere il treno Champions, il Genoa per la salvezza. Appuntamento alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo. Gasperini rispolvera Muriel dopo la doppietta di Coppa, Blessin prova finalmente a vincere una partita. Ecco le probabili formazioni:

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Palomino; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic, Pessina; Muriel. Allenatore: Gasperini.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Ostigard, Maksimovic, Vasquez; Melegoni, Badelj; Gudmundsson, Portanova, Yeboah; Destro. Allenatore: Blessin.

OMNISPORT