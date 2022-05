Serie A 2021-2022, Inter-Sampdoria: le probabili formazioni

22-05-2022 08:30

Vincere e sperare. L’Inter chiude la propria lunga stagione, impreziosita dalla conquista di Supercoppa Italiana e Coppa Italia e dalla qualificazione agli ottavi di Champions League dopo 11 anni di assenza, ospitando la Sampdoria (ore 18) in un tardo pomeriggio da vivere inevitabilmente con le orecchie tese a Reggio Emilia, dove al Milan basterà un punto contro il Sassuolo per vincere lo scudetto.

A San Siro ci sarà comunque il pienone, il quarto consecutivo dopo la riapertura totale degli stadi, con i tifosi nerazzurri pronti a ringraziare Simone Inzaghi e i giocatori per un’annata che rischia però di concludersi con l’amarezza di un “Tripletino” solo sfumato.

Inter al completo e in campo con la formazione titolare, con Dzeko in coppia con Lautaro in attacco. Diversi assenti per la Samp di Giampaolo, fresca di sofferta salvezza. Quagliarella parte dalla panchina, attacco affidato alla rivelazione Sabiri e a Caputo, all’ultima con la maglia blucerchiata.

Inter-Sampdoria, le probabili formazioni.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez. All.: S. Inzaghi.

Sampdoria (4-5-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Yoshida, Augello; Candreva, Thorsby, Vieira, Rincon, Sabiri; Caputo. All.: M. Giampaolo.

OMNISPORT