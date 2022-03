Serie A 2021-2022: Lazio-Venezia, le probabili formazioni

14-03-2022 10:01

Scenderanno in campo con motivazioni differenti Lazio e Venezia, rivali stasera nel match che alle 20.45 andrà in scena all’Olimpico.

I biancocelesti vengono dalla vittoria contro il Cagliari e con altri tre punti potrebbero sorpassare Atalanta e Roma salendo al quinto posto in classifica. Riuscire in questa missione per Sarri non sarà così scontato vista l’emergenza in difesa causata dalle assenze di Radu, Patric e Marusic e dalle condizioni non al top di Lazzari (recuperato e probabilmente subito rischiato dall’inizio).

A tutto ciò si aggiunge il fatto che il Venezia scenderà in campo agguerrito e deciso a ritrovare quel risultato positivo che manca ormai da quasi un mese. Zanetti (squalificato) però, come il collega laziale, dovrà venire a capo di una situazione non semplice dato che mancheranno Romero, Lezzerini, Vacca, Cuisance e Johnsen, mentre Henry è in dubbio e potrebbe lasciare spazio dal primo minuto a Nsame.

Lazio-Venezia, le probabili formazioni

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile Zaccagni.

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mateju, Caldara, Ceccaroni, Haps; Fiordilino, Busio, Kiyine; Nani, Nsame; Okereke.

