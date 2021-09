Serie A 2021/2022, Venezia-Torino: i convocati di Paolo Zanetti

Il tecnico del Venezia Paolo Zanetti ha diramato la lista dei convocati per la partita di domani contro il Torino di Ivan Juric valida per la sesta giornata di Serie A TIM. Assenti Haps, Sigurdsson e Lezzerini. Recupera invece Fiordilino, che figura regolarmente in elenco, al pari di Ampadu:

Portieri: Nils Arvidsson, Niki Mäenpää, Filippo Neri.

Difensori: Ethan Ampadu, Pietro Ceccaroni, Mattia Caldara, Tyronne Ebuehi, Pasquale Mazzocchi, Marco Modolo, Cristian Molinaro, David Schnegg, Michael Svoboda.

Centrocampisti: Bjarki Bjarkason, Gianluca Busio, Domen Črnigoj, Luca Fiordilino, Daan Heymans, Sofian Kiyine, Dor Peretz, Tanner Tessmann, Antonio Junior Vacca.

Attaccanti: Mattia Aramu, Francesco Forte, Thomas Henry, Dennis Johnsen, David Okereke.

OMNISPORT | 26-09-2021 19:03