Serie A 2022-2023, Juventus-Spezia: le probabili formazioni

31-08-2022 08:32

Dopo aver pareggiato 1-1 in casa contro la Roma, la Juventus di Massimiliano Allegri punta a rifarsi nel turno infrasettimanale di Serie A. All’Allianz Stadium di Torino arriva lo Spezia di Gotti che a sua volta, nel fine settimana, ha pareggiato 2-2 al Picco contro il Sassuolo.

Allegri dovrebbe ripartire da Miretti, uno dei migliori in campo contro la Roma. Il giovane bianconero è il centrale di un centrocampo completato da Rabiot e Locatelli. Conferme per Cuadrado e Kostic in attacco a supporto del centravanti Vlahovic.

Gotti punta ancora su Nzola che dopo una stagione negativa ha ritrovato lo smalto di un tempo. Con lui Strelec nel duo offensivo dei liguri.

PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; De Sciglio, Bremer, Danilo, Alex Sandro; Locatelli, Miretti, Rabiot; Cuadrado, Vlahovic, Kostic. All. Allegri.

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Hristov, Kiwior, Nikolaou; Gyasi, Agudelo, Bourabia, Bastoni, Reca; Strelec, Nzola. All. Gotti.