Serie A 2022/2023, Lecce-Cremonese: le formazioni ufficiali

02-10-2022 14:45

Alle 15 Lecce e Cremonese in campo al Via del Mare per l’ottava giornata di Serie A. Baroni schiera il tridente con Banda, Colombo e Strefezza. Mentre Alvini punta su Ciofani supportato da Zanimacchia, Pickel e Okereke.

Formazioni ufficiali

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Askildsen, Hjulmand, Gonzalez; Banda, Colombo, Strefezza. All: Baroni.

CREMONESE (4-2-3-1): Radu; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Ascacibar, Castagnetti; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Ciofani. All: Alvini.