Serie A 2022/2023, Salernitana-Lecce: i convocati di Nicola

15-09-2022 18:18

L’allenatore della Salernitana Davide Nicola ha diramato l’elenco dei convocati per la gara contro il Lecce valida per la settima giornata della Serie A 2022/2023. Primo confronto in Serie A tra Salernitana e Lecce: in totale sono 16 invece i precedenti in Serie B tra le due formazioni, con i pugliesi in vantaggio per sette successi a quattro – cinque pareggi completano il quadro nel torneo cadetto.

Queste le scelte del tecnico Davide Nicola:

Portieri: De Matteis, Fiorillo, Sepe.

Difensori: Bradaric, Bronn, Daniliuc, Gyomber, Motoc, Pirola, Sambia.

Centrocampisti: Candreva, Capezzi, Coulibaly, Kastanos, Maggiore, Mazzocchi, Vilhena.

Attaccanti: Bonazzoli, Botheim, Dia, Piatek, Valencia.