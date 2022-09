Serie A 2022-2023, Verona - Sampdoria, le probabili formazioni

04-09-2022 11:22

Scendono in campo alle 18.00 di oggi, 4 settembre, Hellas Verona e Sampdoria che si sfidano allo stadio Bentegodi. Arbitra l’incontro Paolo Valeri. Entrambe le formazioni arrivano alla sfida con solo due punti in classifica.

In casa Verona potrebbe essere dato più spazio a Isak Hien pronto al suo esordio da tutolare. In casa Samp, Giampaolo dopo il pareggio interno con la Lazio non dovrebbe apportare grossi cambi.

Le probabili formazioni di Verona-Sampdoria

VERONA (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Depaoli, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Henry, Lasagna. All. Cioffi

SAMPDORIA (4-1-4-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Sabiri, Rincon, Djuricic; Caputo. All. Giampaolo