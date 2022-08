Serie A 2022-23, Juventus-Sassuolo 3-0: doppietta Vlahovic, Di Maria gol e infortunio

15-08-2022 22:58

Il secondo posticipo della prima giornata di Serie A 2022-2023 andato in scena all’Allianz Stadium di Torino ha visto la vittoria della Juventus sul Sassuolo per 3-0.

Apre le danze Angel di Maria, che segna all’esordio al 26′. Il Il Fideo riceve un cross dalla sinistra di Alex Sandro e calcia al volo con il mancino: conclusione sporca ma efficace con il pallone che rimbalza a terra e scavalca l’incolpevole Consigli.

Al 43′ rigore per i padroni di casa: Ferrari atterra Vlahovic in area, con Rapuano che assegna la massima punizione per i bianconeri. Dal dischetto lo stesso numero 9 non sbaglia.

Nel secondo tempo, l’ex Fiorentina mette il punto esclamativo con la collaborazione ancora una volta di Angel di Maria, che approfitta di un errore di Ayhan servendo Vlahovic, che accomoda in rete per il definitivo 3-0 al 51.

Unica nota stonata, l’uscita al 65′ del Fideo, che abbandona il campo massaggiandosi l’adduttore, non si conosce ancora l’entità del probabile infortunio, che verrà sottoposto ad esami medici nelle prossime ore.