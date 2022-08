La Sampdoria imbriglia la Juventus: Allegri rallenta subito

22-08-2022 22:59

Allo stadio “Luigi Ferraris” di Genova il posticipo del Monday Night della seconda giornata della Serie A 2022-23 tra Sampdoria e Juventus è terminato 0-0.

Una partita priva di emozioni, in cui nessuna delle due squadre è riuscita a prevalere ed impostare il proprio gioco. Due le occasioni degne di nota, una per parte. Per i padroni di casa si segnala la traversa colpita da Leris che imbeccato da Sabiri riesce ad anticipare Bremer, autore di una prova senza sussulti, come del resto tutti i protagonisti scesi in campo per la formazione bianconera. Per la Juventus, invece, gol annullato al 65′ minuto dal Var a Rabiot a causa di un millimetrico fuorigioco di Dusan Vlahovic.

Alla luce del risultato maturato, la Juventus perde il treno delle squadre a punteggio pieno (Milan, Inter, Roma) ed è costretta ad inseguire guidando il gruppo delle inseguitrici a 4 punti, la Sampdoria guadagna invece il suo primo punto stagionale.