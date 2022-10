Serie A 22-23, Cremonese-Sampdoria: le probabili formazioni

24-10-2022 08:17

Calcio d’inizio alle ore 18.30 allo stadio Zini di Cremona tra i padroni di casa e la Sampdoria. Match impoertante sotto il punto di vista della salvezza: entrambe le formazioni hanno infatti bisogno di punti e una vittoria regalerebbe un salto in classifica importante.

Ancora out per infortunio Radu e Chiriches in difesa, Alvini davanti a Carnesecchi dovrebbe puntare su una difesa a quattro. centrocampo molto fisico con Meité e Ascacibar e poi Zanimacchia, Pickel e Okereke a supporto di Dessers.

Sempre fermi ai box Murillo e Winks, due i dubbi di Stankovic che spera di recuperare in tempo Colley e Bereszynski. Filtra ottimisimo anche perché le alternative sono poche, ma le loro condizioni verranno valutate a ridosso del match.

PROBABILI FORMAZIONI

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Bianchetti, Lochoshvili, Valeri; Meité, Ascacibar; Zanimacchia, Pickel, Okereke; Dessers. All. Alvini.

Sampdoria (4-2-3-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Rincon, Villar; Gabbiadini, Sabiri Djuricic; Caputo. All. Stankovic.