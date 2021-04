Serie A, Atalanta-Bologna: le formazioni ufficiali

Sono state diramate le formazioni ufficiali di Atalanta-Bologna, sfida valida per la 33a giornata di Serie A Tim. Atalanta e Bologna hanno pareggiato 2-2 la gara d’andata: i rossoblu non restano imbattuti in entrambe le gare stagionali di campionato contro la Dea dal 2012/13 (una vittoria e un pareggio in quel caso).

Gasp ritrova dopo tre mesi Hateboer e conferma il classico sistema a tre in difesa. Malinovskyi alle spalle di Muriel e Zapata in attacco. Tanti assenti nel Bologna: difesa a tre per Mihajlovic. Ecco le scelte dei due allenatori:

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Maehle; Malinovskyi; Zapata, Muriel. All. Gasperini

BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Danilo, Antov, Soumaoro; De Silvestri, Schouten, Svanberg, Skov Olsen; Soriano, Barrow; Palacio. All. Mihajlovic

OMNISPORT | 25-04-2021 19:49