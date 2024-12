Basket serie A, Trapani si ferma a Milano: Antonini va su tutte le furie e se la prende anche con Petrucci

Il presidente di Trapani al veleno su Twitter dopo la sconfitta della sua squadra contro l’Olimpia Milano: “Era tutto previsto, se il basket è questo me ne tiro fuori”

Un finale al veleno per il posticipo della 12esima giornata di serie A di basket con il presidente della Trapani Shark, Valerio Antonini, che sui social lancia un post al veleno dopo la sconfitta della sua squadra sul campo dell’EA7 Milano.

Milano non perdona, Trapani si ferma a 5

Un avvio di stagione da sogno per una formazione neo promossa come Trapani. I siciliani sono arrivati in serie A senza alcun timore reverenziale e sotto la guida di un allenatore esperto e vincente come Jasmin Repesa si sono andati a prendere anche la vetta della classifica. E stasera sognavano la ciliegina sulla torta ma a Milano non arriva l’impresa. E’ la squadra di Messina a tornare a casa con i due punti frutto di una splendida prova corale esaltata dalla prestazione di un Nikola Mirotic in serata di grazia con 29 punti con 4/4 da due e un 5/9 da tre. Ai siciliani non è bastato il trio Notae, Alibegovic, Galloway con l’Olimpia che vince nettamente per 105-90.

L’accusa del presidente di Trapani

La sconfitta non è andata giù a Trapani che sperava di mettere in cascina un’altra vittoria importante nel posticipo della 12esima giornata di serie A. La formazione siciliana è stata una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di stagione e sui social arriva il durissimo attacco del presidente Valerio Antonini che si lancia anche contro Petrucci: “Era tutto previsto. Falli a ripetizioni ad Alibegovic, Horton ed Eboua. Alcuni scandalosi. Falli importanti non fischiati. Neanche un bravissimo allenatore avversario avrebbe potuto studiarla meglio. Presidente Petrucci, è questo il futuro del basket di cui mi ha parlato? Se è questo me ne tirerò fuori presto. Sono scandalizzato”.

Il presidente amico di Maradona

Valerio Antonini è sempre stato un presidente vulcanico, capace di dichiarazioni forte ma anche fortemente legato al progetto Trapani che ha portato nel giro di pochi anni al vertice del basket italiano. Nel passato del patron c’è anche un forte legame con Maradona: “La nostra amicizia è durata 15 anni. Abbiamo fatto investimenti importanti insieme – ha dichiarato un po’ di tempo fa – grazie alle sue relazioni e conoscenze. Il mio rapporto con lui è stato fondamentale per innamorami del calcio e dello sport. Insieme abbiamo passato momenti indimenticabili”.

