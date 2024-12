Basket LBA 12a giornata: Toto Forray, l'immortale! Trento non conosce limiti, Napoli s'è desta

L'analisi della 12a di LBA. Trento è sempre più capolista, con Toto Forray decisivo nel successo su Bologna. Reggio avanza e stasera Trapani può "inguaiare" Milano

Ormai non fanno quasi più notizia: Trento, Brescia e Reggio Emilia c’hanno preso gusto per davvero e non sembrano avere alcuna intenzione di rallentare. Anche perché non ne avrebbero alcun motivo fondato: sono loro a dominare la scena in questo primo scorcio di LBA, con Trapani che se stasera dovesse fare “la festa” a Milano, allora chiuderebbe idealmente il cerchio di un quartetto capace di rovesciare convinzioni e certezze. Per Olimpia e Virtus quest’anno la corsa verso la quinta finale scudetto consecutiva se la dovranno proprio sudare, con Bologna rispedita indietro ieri proprio da Trento, sempre più splendida capolista.

Forray non muore mai: ecco perché Trento può sognare

Gli aggettivi per descrivere quello che Paolo Galbiati sta costruendo e realizzando sono ormai giunti a naturale conclusione. La Dolomiti Energia infatti è più di una solida realtà: con Bologna ha superato un esame importante, sotto in doppia cifra all’intervallo, ma capace di reagire nel secondo tempo grazie alle triple di Lamb e all’energia di Cale e di un monumentale Toto Forray.

Che è forse il vero uomo copertina della settimana, specialmente se si tiene conto di ciò che ha fatto nell’ultimo minuto e mezzo scarso di partita. Nel dettaglio: due palle rubate, uno sfondamento preso, due assist, una tripla (marcato) da almeno 8 metri di distanza. Giocate che hanno consegnato la vittoria a Trento, che affidandosi a un leader carismatico che torna sempre utile quando più serve ha dimostrato di saper attingere anche alle risorse di cui dispone in panchina (nota a margine: a marzo saranno 39 le candeline sulla torta).

C’è chi è pronto ad affermare che a maggio, quando cominceranno i play-off, di tutto questo resterà solo un ricordo sbiadito. Forse però quest’anno il mood ha preso una piega differente, perché non c’è solo Trento a dimostrare di saper andare forte.

Reggio Emilia ha alzato l’asticella: Winston è uno show

Perché se Brescia ormai non è più una sorpresa (Bilan decisivo a Cremona), di sicuro a Reggio Emilia hanno capito per davvero come si può restare a veleggiare nelle zone che contano. Reggio che in estate ha perso Galloway (finito a Trapani) ma che sta raccogliendo tantissimo da Cassius Winston, anche contro Varese MVP di serata tirando col 50% dal campo (3/4 dall’arco) nella vittoria per 97-80, ennesima dimostrazione di forza per una squadra che sta crescendo a vista d’occhio.

E attenzione, perché nella sesta vittoria di fila c’è stata anche la prova decisamente tendente al bello di Kenneth Faried, uno che se davvero dovesse cominciare a prendere le cose di petto potrebbe risultare molto più che un fattore nel proseguo della stagione. Reggio ha imparato dai propri errori e adesso può davvero alzare l’asticella: Priftis ha trovato una formula performante e convincente, al punto da essere il primo a sapere che adesso non potrà più nascondersi.

Napoli, primo hurrà! La corsa verso la Coppa s’infiamma

Il turno che precede le festività natalizie ha sorriso finalmente anche a Napoli, che nel derby contro Scafati ha rimosso quel fastidiosissimo zero alla voce “vittorie stagionali”. L’orizzonte resta cupo, perché comunque per salvarsi servirà molto di più, ma almeno una breccia è stata aperta e adesso Valli può provare ad essere un po’ meno sconsolato.

Buone le prove di Toté (mai così bene in stagione) e anche del rientrante Pullen, che pur tirando male (6/19) ha trovato risposte importanti dalla lunetta (12/14). Al completo, la GeVi non varrà mai l’ultimo posto in classifica, ma è chiaro che la risalita passa per quella continuità che sin qui è sempre venuta meno.

Un anno fa, di questi tempi, a Napoli si sognava in grande, tanto che due mesi dopo sarebbe arrivata persino la vittoria in Coppa Italia. Dove almeno 5 squadre hanno già prenotato il biglietto (Trento e Brescia lo hanno già stampato), con Trapani, Reggio e Bologna che potrebbero ottenere il pass se stasera l’Olimpia dovesse perdere contro gli Shark. In caso di vittoria di Milano, ci sarà da attendere almeno un’altra settimana per capire meglio chi potrà staccare il pass, con Trieste, Tortona, Treviso e Sassari a giocarsi un paio di posti.