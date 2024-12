Eurolega, la Virtus si fa un regalo per Natale: Barcellona ko nel finale

Colpo grosso per i ragazzi di Ivanovic (senza Shengelia) che superano nel finale il Barcellona, lasciando l’ultimo posto

La Virtus si regala una favola in perfetto stile natalizio: batte nel finale il Barcellona e si prende con merito la quarta vittoria in campo continentale, chiudendo la prima metà di stagione con un sorriso che profuma di speranza.

Grande gestione finale, una vittoria che vale

Dusko Ivanovic la sapeva lunga: da cuore Baskonia, battere il Barcellona per lui non è una cosa così inusuale. Tanto da decidere di regalare al popolo virtussino una vittoria buona per rendere il Natale un po’ più dolce: 86-81 il finale contro i catalani, battuti in volata dopo una sfida punti a punto nella quale i palloni più pesanti hanno sorriso tutti a Pajola e compagni (orfani peraltro di Shengelia).



Che magari la post season la vedranno col binocolo, ma che intanto si sono presi uno scalpo importante, buoni per il morale e forse anche per ridare un senso alla stagione europea.

Manca Shengelia? Ci pensa Cordinier (più Zizic)

Se bisogna cercare un eroe di serata, Isaia Cordinier è il profilo perfetto: 24 punti per il francese, a tratti un rebus troppo complesso per la difesa catalana, che su di lui ha fatto una fatica da matti a chiudere spazi e visuali di tiro.



Ma l’altra nota lieta risponde al nome di Ante Zizic, sempre più fattore (specie in Eurolega) della stagione di Bologna: doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi, con una presenza sotto canestro che inibisce le bocche da fuoco blaugrana. Con Parker che sconfina a quota 21 e l’ex Punter che “si ferma” a 17, ma entrambi nel finale si fanno assenti non giustificati.

La Virtus dimostra di saper compiere imprese solo apparentemente off limits: se tante volte i finali si sono rivelati indigesti, stavolta il copione è stato capovolto. Tardi per rientrare in corsa per un posto al play-in? Forse, ma intanto un segnale è arrivato.