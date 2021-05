Serie A, Benevento-Crotone, le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Benevento-Crotone, partita valida per la 37ima giornata di Serie A Tim. Nelle ultime 10 sfide di Serie A tra due squadre neopromosse, la squadra di casa ha perso soltanto in un’occasione (Benevento-Spezia 0-3): completano otto successi per la formazione ospitante e un pareggio.

Inzaghi sceglie il 4-3-2-1 con Lapadula punto di riferimento in attacco supportato da Caprari e Insigne. Cosmi sceglie Zanellato in mezzo al campo con Djidji e Molina sulle fasce.

Le formazionin ufficiali:

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Depaoli, Glik, Barba, Letizia; Ionita, Schiattarella, Improta; Caprari, Insigne; Lapadula

Crotone (3-5-2): Festa; Magallan, Marrone, Golenic; Djidji, Zanellato, Cigarini, Benali, Molina; Ounas, Simy

OMNISPORT | 16-05-2021 14:26