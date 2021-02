Serie A, Bologna-Lazio: le formazioni ufficiale

Dopo la pesante sconfitta contro il Bayern Monaco, la Lazio prova a rifarsi in campionato contro il Bologna per restare agganciata al ‘treno’ Champions. Simone Inzaghi si affida alla coppia offensiva Immobile–Correa per scardinare la difesa rossoblu. Sinisa invece schiera il trio Orsolini, Soriano, Sansone dietro a Musa Barrow. Il Bologna non vince contro la Lazio in Serie A da marzo 2012 (7N, 8P): i rossoblù hanno una striscia negativa aperta più lunga solamente contro la Juventus (17).

Queste le scelte dei due allenatori:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; De Silvestri, Danilo, Soumaoro, Mbaye; Dominguez, Svanberg; Orsolini, Soriano, Sansone; Barrow. All. Mihajlovic

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi

OMNISPORT | 27-02-2021 17:03