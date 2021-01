Serie A, Cagliari in crisi: si pensa a Walter Mazzarri

La prossima partita del Cagliari sarà nel posticipo di lunedi alla Sardegna Arena contro il Milan di Stefano Pioli, sicuramente non il migliore degli avversari da affrontare in questo momento, in cui il Cagliari sta vivendo una profonda crisi di gioco e di risultati. 4 sconfitte consecutive (5 se ci considera la Coppa italia), stanno risucchiando i sardi nella lotta per non retrocedere, cosa francamente scandalosa viste le potenzialità della rosa a dispisizone di Eusebio Di Francesco, probabilmente uno dei maggiori responsabili, anche se con qualche attenuante.

Il tecnico ex Roma e Samp ha avuto davvero poco tempo, tra la fine della scorsa stagione e l’inizio d iquesta, per pooter organizzare e inculcare il proprio gioco nella mente dei gioocatori. Detto questo, i risultati sono troppo deludenti per una squadra che può contare su giocatori come Pavoletti e Joao Pedro. Per ora il tecnico rimane al suo posto, ma la società si sta giustamente guardando attorno.

Solo una tentazione è Walter Mazzarri, ex tecnico del Toro, il quale attualmente sarebbe libero da impegni contrattuali. Un profilo accattivante considerate le oltre 400 panchine messe assieme dal mister tra Serie A e B e che vestì il rossoblù isolano nel corso della propria carriera da giocatore. Solo un pensiero ora, ma se i risultati non dovessero arrivare se ne riparlerà.

OMNISPORT | 16-01-2021 12:48