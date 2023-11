Serie A, Cataldi: "Oggi abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato il goal"

"Mourinho definisce Pedro un tuffatore? Ha vinto più titoli di lui"

13-11-2023 12:23

“L’attesa per il derby è sempre complicata e per me preparare il derby è sempre difficile perché per me sapete cosa vuol dire. Gli aspetti positivi registrati? Per esempio, l’atteggiamento che abbiamo in campo. Siamo cresciuti e con questo atteggiamento i risultati vengono da se. Oggi abbiamo fatto una buona partita, ci è mancato il goal”. Così il centrocampista della Lazio, Danilo Cataldi, nel corso della conferenza stampa postpartita contro la Roma finito in paraggio. “Io sono solamente un giocatore, se il mister ritiene che un centrocampo formato da me, Kamada e Luis Alberto, non può reggere ha le sue motivazioni. Non so se ci sarà la possibilità nelle prossime partite – ha continuato -. Noi sapevamo che la Roma giocava sugli esterni per cercare Lukaku, abbiamo chiuso quelle palle lì. Romagnoli e Patric hanno fatto un ottimo lavoro”. Mentre sul commento di Mourinho a Pedro che lo ha definito un tuffatore ha detto: “lui parla sempre di titoli, Pedro ne ha vinti molti più di lui”