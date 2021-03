Serie A, Crotone-Torino: il sollievo di Davide Nicola

Dopo l’incredibile vicenda di Lazio-Torino, ecco che i granata di Davide Nicola possono finalmente tornare in campo, domani pomeriggio allo Scida contro il Crotone diSerse Cosmi. Due vittorie e tre pareggi per il Torino contro il Crotone in Serie A: dal 2015/16 la squadra rossoblù è quella affrontata più volte dai granata tra quelle contro cui non hanno mai perso.

Queste le parole di Davide Nicola, tecnico del Torino, che mostra grande sollievo per la fine di questa vicenda:

“Sono stati giorni impegnativi perché il Covid non è una passeggiata. Ciò che è accaduto a livello di contagi non lo possiamo controllare, mentre noi possiamo incidere su grinta ed entusiasmo e nella squadra scorgo una voglia matta di ricominciare”.

Nicola ritrova anche ben 3 positivi al Covid-19, cioè Buongiorno, Murru e Baselli. Il problema, a questo punto, sarà quello di smaltire una settimana di sedute di lavoro fra le mura domestiche:

“Come ci si allena a casa? E’ come chiedere a Hamilton di fare la Formula 1 nel cortile di casa. Noi abbiamo lavorato molto sull’immaginazione, ipotizzando le situazioni tattiche e i comportamenti; e poi sull’aspetto relazionale. Cinque giorni di inattività e tre di allenamento individuale ti fanno perdere il ritmo della settimana. Io ho chiesto ai ragazzi di essere liberi con i pensieri e sono convinto che chi scenderà in campo darà tutto: per sé, per la maglia e per i compagni ancora alle prese con il Covid“.

Una battuta finale sulle scelte di formazione in vista di domani. Domani allo Scida mancheranno ancora capitan Belotti, Bremer, Linetty, Nkoulou e Singo, ma fino ad ora il tecnico del Torino sta facendo davvero molto bene. Davide Nicola, infatti, è il terzo allenatore del Torino a restare imbattuto nelle sue prime cinque panchine in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria, dopo Walter Mazzarri e Franco Scoglio, che però hanno registrato una sconfitta alla sesta:

“Tonny si è allenato con i compagni già prima dello stop. Tornerà utile già contro il Crotone, so cosa posso aspettarmi da lui”.

OMNISPORT | 06-03-2021 19:06