Serie A, D'Aversa sa che il suo Lecce calerà, Dionisi rivela retroscena su Berardi

Le conferenze della vigilia, per Zanetti c'è un sol modo per fermare Dybala e Lukaku, Palladino festeggia un anno sulla panchina del Monza

16-09-2023 13:16

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

Giornata di vigilia per diverse squadre di serie A e spazio alle parole degli allenatori nelle conferenze di vigilia, dal tecnico del Lecce D’Aversa a quello del Sassuolo Dionisi, dall’allenatore dell’Empoli Zanetti a Palladino del Monza.

D’Aversa si accontenta di salvezza all’ultimo respiro

Il suo Lecce è una delle rivelazioni del campionato ma per D’Aversa la pacchia non durerà a lungo. L’allenatore dei salentini non fa voli di fantasia e dice: “Questa posizione di classifica non ci appartiene. Nel calcio basta un episodio per far cambiare tutto, pensate alle occasioni di Immobile e Cabral. Non siamo assolutamente arrivati al nostro obiettivo. Nell’arco del campionato ci saranno momenti delicati.

Questa squadra deve giocare con voglia e determinazione per salvarsi: se ci salviamo all’ultima giornata abbiamo fatto il nostro dovere. Ho letto tanti, troppi complimenti. Invece non ho letto nessuna polemica sui calendari, in virtù dei quali non possiamo fare una settimana piena di lavoro. L’entusiasmo serve, ma non possiamo dimenticare il nostro obiettivo”

Dionisi spiega come ha recuperato Berardi

Aveva sbattuto i piedi per andar via ma alla fine Domenico Berardi è rimasto al Sassuolo. Viene chiesto al tecnico Dionisi come ha fatto a recuperarlo: “Una rondine non fa primavera, ma è solo una battuta. Domenico è un professionista abituato ad essere chiacchierato sul mercato e appetibile, in primis è stato bravo lui a gestire questa cosa e a resettare tutto

Ovvio che il rapporto che ha con tutti qui può facilitare questo ma in primis deve essere il giocatore che deve saper gestire queste cose, poi aver capito il suo stato d’animo può aver aiutato ma il merito è stato tutto suo, speriamo di poter parlare così per tante partite”.

Zanetti indica come fermare Dybala e Lukaku

Per l’Empoli trasferta dura domani sera all’Olimpico contro la Roma. Il tecnico Zanetti osserva: “Se la Roma ha un punto ci fa capire che non è difficile solo per noi partire. Hanno giocatori diversi eppure sono partiti male. Per noi è difficilissima, l’ambiente sarà caldissimo e questo deve essere per noi la grande motivazione.

Dobbiamo andare oltre noi stessi, se non ci aiutiamo e non siamo cinici non ci riusciremo. Io voglio tornare a essere un valore aggiunto. I ragazzi devono dare il 110%. Come fermare Dybala e Lukaku? Bisogna fermarli da squadra, senza abbandonare i nostri difensori. In parità numerica sanno vincere i duelli, sono una coppia forte e si combatte solo lavorando di squadra”.

Palladino orgoglioso dell’anno passato al Monza

Entrato a campionato in corso nella passata stagione, Raffaele Palladino festeggia un anno sulla panchina del Monza e dice: “Un anno di Monza è un orgoglio per me, aver difeso questi colori e aver raggiunto questi grandi risultati. Adesso c’è da pensare al presente che è ben più importante. Proverò sempre a far del mio meglio anche perchè il calcio ha una memoria corta e conta il presente.

Quest’anno credo che il campionato sia di un livello ancora superiore rispetto allo scorso perchè il livello tecnico si è alzato. Noi cercheremo di giocarcela con tutti come abbiamo sempre fatto. Io sono tranquillo e sereno, quando un allenatore è sotto pressione ha la possibilità di crescere, è troppo bello vincere sempre”.