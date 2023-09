Pagelle Lecce-Salernitana 2-0: Krstovic e Strefezza annientano i granata. Falcone blinda la porta

Forse ti può interessare

Salernitana, strappo Dia. Il ds De Sanctis tuona: "Non convocato per Lecce per i suoi comportamenti"

Il ds, Morgan De Sanctis, annuncia a sorpresa l'esclusione di Dia dalla gara che domani sera attende la Salernitana a Lecce. Decisione dettata da atteggiamenti che non sono piaciuti al club