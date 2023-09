Salernitana, strappo Dia. Il ds De Sanctis tuona: "Non convocato per Lecce per i suoi comportamenti"

Il ds, Morgan De Sanctis, annuncia a sorpresa l'esclusione di Dia dalla gara che domani sera attende la Salernitana a Lecce. Decisione dettata da atteggiamenti che non sono piaciuti al club

02-09-2023 18:10

Strappo tra la Salernitana e Boulaye Dia. Il bomber dei campani non è stato convocato per la sfida di serie A che domani sera attende l’undici di Paulo Sousa al Via del Mare contro il Lecce. A rivelarlo è il diretto sportivo, Morgan De Sanctis, nel corso della conferenza stampa odierna.

De Sanctis annuncia l’esclusione di Dia

Il ds della Salernitana, Morgan De Sanctis, è intervenuto in una conferenza stampa organizzata per parlare di mercato e fare il punto sul progetto. Tanti gli spunti interessanti, ma la vera notizia è l’esclusione a sorpresa di Boulaye Dia per la sfida di serie A che attende domani sera la squadra a Lecce. Il motivo è da ricercare in alcuni atteggiamenti mostrati dall’attaccante a poche ore dalla chiusura del mercato.

In particolare, come ha rivelato De Sanctis, il senegalese classe ’96 ci sarebbe “rimasto male” dopo che la società granata ha chiuso le porte a una cessione in extremis al Wolverhampton. Da qui, la decisione di escluderlo dalla trasferta salentina:

Non sono mai arrivate richieste soddisfacenti tali da giustificare partenze dei più bravi. Riteniamo – ha spiegato De Sanctis – che i nostri tesserati abbiano un grande valore di mercato, in più c'è una società solida che può decidere il prezzo giusto del sacrificio. Dia? Gli ultimi giorni di mercato sono stati i più complicati, ma non per volontà nostra, visto che avevamo già chiuso il mercato. Però, sono state ore nevrotiche e qualcuno voleva fare le cose alla fine… Su Dia, mi permetto di lanciare un messaggio, prima in inglese, per sottolineare come pretendiamo rispetto per la Salernitana, per il sottoscritto, per la storia del club e la sua tifoseria.

Incidente diplomatico sfiorato

Le offerte ricevute per Dia nell’ultima sessione di calciomercato?

Giovedì notte abbiamo ricevuto un telefonata. Si parlava di prestito con diritto di riscatto a cifre che, dette pubblicamente, creerebbero un incidente diplomatico… nessuno dei loro dirigenti ha contattato me personalmente. Questa cosa ha toccato la sensibilità del ragazzo. Ora, mi aspetto che si renda conta di quanto gli abbiamo dato. Vogliamo un rapporto che soddisfi tutti e di rispetto del contratto. Spero che tutto possa continuare come nell’ultimo anno. Io, il presidente e tutta la Salernitana non dimenticheremo quanto ha fatto il Wolverhampton.

Questione di atteggiamento

Sulla mancata convocazione di Dia per Lecce De Sanctis ha concluso:

Per domani Dia non è stato convocato per via di atteggiamenti che hanno dimostrato il suo non essere pronto a giocare a Lecce. Lascio a ognuno la propria interpretazione… Abbiamo condiviso la scelta tutti insieme. Domani ci attende una battaglia e serve gente disposta a dare battaglia per noi. Con Dia abbiamo notato atteggiamenti che vanno in direzione opposta.

Dia in vendita?

Ovviamente, le parti in causa si augurano che lo strappo possa ricucirsi in tempi brevi. La sosta delle nazionali potrebbe arrivare proprio al momento giusto. Il tempo per riavvicinarsi c’è tutto e dalla parole di De Sanctis traspare tutta la voglia di andare in quella direzione. Non sembrano esserci i presupposti per un addio imminente, ma la situazione resta, comunque, da monitorare, visto che diversi mercati – arabo su tutti – non sono ancora chiusi.

Per la cronaca, l’offerta giunta alla Salernitana nella serata di giovedì 31 agosto dal Wolverhampton sarebbe stata di un prestito oneroso a 2 milioni di euro con diritto di riscatto a 20. Una proposta non presa nemmeno in considerazione dalla dirigenza campana, visti anche i 12 milioni appena spesi proprio per riscattare l’attaccante senegalese dal Villarreal.