Serie A, due giornate di squalifica per Rovella

18-10-2022 18:03

Sono quattro i giocatori squalificati dal giudice sportivo della Serie A, dopo le partite della 10a giornata. Spiccano le due giornate di squalifica inflitte a Nicolò Rovella: il regista del Monza, in prestito dalla Juventus, era stato espulso nei secondi finali della partita contro l’Empoli, la prima persa dai brianzoli sotto la gestione di Raffaele Palladino dopo tre successi di fila, contro Juve, Sampdoria e Spezia.

L’ex Genoa salterà quindi non solo la partita di sabato in casa del Milan, primo, storico confronto tra le due squadre nel massimo campionato, ma anche il successivo impegno interno contro il Bologna, per tornare a disposizione del proprio allenatore per la gara casalinga contro il Verona del 6 novembre.

Rovella è stato squalificato “per avere, in reazione ad una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”.

Fermati per un turno anche Antonino Gallo del Lecce, espulso per doppia ammonizione nel finale della partita contro la Fiorentina, Gianmarco Ferrari del Sassuolo e Rodrigo Becao dell’Udinese, questi ultimi due per cumulo di ammonizioni.